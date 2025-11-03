مصدر إطاري:السوداني لن يحصل على الولاية الثانية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مصدر إطاري رفيع المستوى، اليوم الاثنين، صعوبة التكهن في الاسماء التي ستطرح كمرشحين لرئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة، لافتا الى ان السوداني مرفوض داخل الاطار للولاية الثانية ولكنه سيكون ايضا احد المرشحين.وقال  المصدر، إن “السوداني لم يعد الشخصية التي يفضها الاطار التنسيقي في رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة مابعد اجراء الانتخابات، خصوصا انه قد ابتعد عن الاطار”.واضاف ان “السوداني سيكون احد المرشحين لرئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة في داخل المكون الشيعي، لكن من المستبعد ان يحصل على اجماع من الاطار التنسيقي لادارة دفة السلطة مرة اخرى”.وبين ان “الكثير من الاسماء ستطرح لرئاسة الوزراء، وقد يتم تقديم اسماء غير مطروحة سابقا لهذا المنصب، كما حصل في وصول رئيس وزراء الصدفة مصطفى الكاظمي وحصل على المنصب”. 

