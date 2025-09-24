مصدر سياسي:الإدارة الأمريكية ترفض السوداني لكونه أداة إيرانية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي رفيع المستوى،الأربعاء،عن أبرز الأسباب التي حالت دون قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بزيارة الولايات المتحدة ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغم اقتراب انتهاء ولايته.وقال المصدر، إن “غياب زيارة السوداني إلى واشنطن مرتبط بجملة من التحديات الداخلية والإقليمية، في مقدمتها استمرار النفوذ الإيراني القوى وحشدها الشعبي وسيطرتها على القرار السياسي والاقتصادي والأمني وفي المجالات الاخرى”، مبيناً أن أي تقارب علني مع الإدارة الأمريكية سيبقى محفوفاً بالمخاطر السياسية والأمنية داخل العراق.وأضاف أن السوداني “ هو أبن إيران وزعيم إطاري ومنفذ جيد لرغباتها وهو ما يقيّد هامش حركته في الانفتاح المباشر على واشنطن أو الدخول في شراكة علنية مع الإدارة الأمريكية الحالية”.وأشار المصدر، إلى أن قرار السوداني بعدم القيام بالزيارة يعكس حساسية التوازنات المعقدة التي يواجهها العراق، حيث يسعى من جهة إلى عدم إثارة حفيظة طهران والفصائل المتحالفة معها، ومن جهة أخرى إلى تجنب الدخول في التزامات مباشرة مع واشنطن في ظل إدارة ترامب.

