مفوضية الانتخابات ترد شكوى النائب(عرب) ضد السوداني
مصدر سياسي:انتخاب رئيس البرلمان الجديد سيمر في وقت طويل
المجلس العالمي للذهب:العراق يمتلك أكثر من (171) طناً من الذهب
ديوان محافظة واسط يطالب السوداني عن مصير تريليوني ديناراً صرفت للمحافظة حسب كلامه؟؟
مفوضية الانتخابات:7744 مرشحا للانتخابات المقبلة
واشنطن تمهل الحكومة اللبنانية شهراً واحداً لتنفيذ حصر سلاح حزب الله
ترامب: الاغلاق الحكومي وراء خسارة الحزب الجمهوري في الانتخابات
أمريكا تقدم مقترح لمجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة أمنية دولية في غزة
إسرائيل قتلت (236)فلسطينياً منذ وقف إطلاق النار في غزة
الشيباني:الشرع سيزور البيت الأبيض لتعزيز العلاقات مع أمريكا
مصدر برلماني:السوداني خان العراق في ملف المياه مع تركيا
نائب:إنعدام الإرادة الوطنية وراء شحة المياه في العراق
خبير اقتصادي:النفط العراقي تحت الهيمنة الأمريكية
تركيا:رغم احتلالنا للعراق وتخفيض المياه عنه لدرجة العطش إلا أن السوداني وافق على رفع صادراتنا إلى 30 مليار دولار سنوياً!!
البرلمان العراقي لا يمثل الشعب بل بوابة الثراء والنفوذ
الصين الشريك الاقتصادي الأول للعراق في ظل حكومة الإطار الإيرانية
الفساد الكارثي في العراق السبب الرئيسي في عجزه المالي والاقتصادي
الانتخابات المقبلة ..التجديد لإبقاء العراق تحت الاحتلال الإيراني وسراق المال العام
المالية النيابية:محافظ البنك المركزي فاشل ويجب تغييره
مرصد اقتصادي:الاتفاق المائي مع تركيا الذي جرى برعاية السوداني خيانة عظمى
أمريكا ترفض بشدة تصريح السوداني بنزع سلاح الميليشيات الحشدوية مقابل انسحاب قوات التحالف
تحالف الانبار:استدعاء وزير الصناعة من قبل النزاهة “لتلاعبه” بمبلغ (82)مليون دولار
مصدر:بعد تحكم تركيا على العراق عسكرياً ومائياً ومالياً باشرت بنصب أبراج اتصالات في شمال البلاد
