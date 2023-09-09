منظمات دولية تطالب حكومة السوداني بالإفراج عن الباحثة الإسرائيلية ( إليزابيث تسوركوف)

منظمات دولية تطالب حكومة السوداني بالإفراج عن الباحثة الإسرائيلية ( إليزابيث تسوركوف)
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالبت أربع منظمات دولية، السبت، الحكومة العراقية باتخاذ خطوات لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن إليزابيث تسوركوف، وهي باحثة مقيمة في الولايات المتحدة اختُطفت في العراق في 21 مارس/آذار 2023.والمنظمات هي كل من: الديمقراطية الآن للعالم العربي، شبكة الباحثين المعرضين للخطر Scholars at Risk Network، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش.”تسوركوف”، التي تحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، هي طالبة دكتوراه في قسم السياسة في “جامعة “برنستون” الأمريكية. أفادت “مجلة نيو لاينز” بأنها كانت تُجري بحثا ميدانيا عن الحركات الشيعية في العراق عندما اختُطفت من قبل ميليشيا الحشد الشعبي في حي الكرادة وسط العاصمة بغداد. قالت أُسرتها إنها خضعت لجراحة طارئة في العمود الفقري لعلاج انزلاق غضروفي قبل ثمانية أيام من اختطافها.ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة قوله: “يقع اختطاف إليزابيث تسوركوف ضمن نمط عمليات الاختطاف المستهدِف في العراق على يد أطراف تابعة للدولة وأخرى غير تابعة لها، وجميعها تُنفَّذ بلا محاسبة”.وقال أيضا إن، “الحكومة العراقية مسؤولة عن بذل كل ما في وسعها لضمان سلامتها وإطلاق سراحها ومحاسبة خاطفيها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *