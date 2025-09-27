نائب:الانتخابات المقبلة لاتعبر عن إرادة الشعب

نائب:الانتخابات المقبلة لاتعبر عن إرادة الشعب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد عنوز، السبت، أن المشهد السياسي في البلاد يعاني من حالة انكفاء عام طالت جميع الحركات السياسية بما فيها القوى التقليدية والناشئة، مشيراً إلى أن المال السياسي أصبح عنواناً بارزاً في جمع المرشحين للانتخابات الحالية، ما أفقد العملية الانتخابية مضمونها الحقيقي.وقال عنوز في تصريح  صحفي، إن “الانتخابات المقبلة تُدار في بيئة سياسية مرتبكة لا تعبر قوانينها عن الإرادة الوطنية بشكل حقيقي، وهو ما يعمق الفجوة بين الشارع والمؤسسة التشريعية”، مبيناً أن “عشرات المواد الدستورية والقوانين ما تزال مجمدة ولم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى اللحظة، وهو أمر يعكس خللاً عميقاً في أداء النظام السياسي”.وأضاف أن “حالة الغضب الشعبي المتصاعدة مشروعة تماماً في ظل هذا الواقع، ومن حق الجمهور أن يعبر عن سخطه ، لأن المؤسسة التشريعية لم ترتق حتى الآن إلى مستوى تطلعات الشعب”.ويرى مراقبون أن استمرار نفوذ المال السياسي وتعطيل التشريعات الأساسية قد يضع العملية الديمقراطية في البلاد أمام تحديات غير مسبوقة، ما يتطلب إصلاحات جذرية تعيد ثقة الشارع بالانتخابات ومخرجاتها.

