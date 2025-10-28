نائب:الرئاسة البرلمانية وراء تعطيل الدور الرقابي للبرلمان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب حميد الشبلاوي، اليوم الثلاثاء، رئاسة مجلس النواب بـ“تعطيل عدد من القوانين المهمة” التي تمسّ جوهر مكافحة الفساد وحماية المال العام، وفي مقدمتها قانون استرداد أموال الدولة وقانون الرقابة المالية.وقال الشبلاوي في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان لم تدرج تلك القوانين على جدول الأعمال رغم أهميتها في تعزيز الرقابة على المال العام ومحاسبة الجهات المتورطة بالتجاوز على أموال الدولة”.وأضاف أن “تعطيل هذه التشريعات أضعف دور المؤسسات الرقابية، وفتح الباب أمام استمرار الهدر المالي وسوء الإدارة في العديد من المفاصل الحكومية”.ويأتي هذا الاتهام في ظل تصاعد المطالبات النيابية بضرورة تفعيل القوانين المعطلة المرتبطة بمكافحة الفساد المالي والإداري، واسترداد الأموال المنهوبة التي تم تهريبها إلى خارج البلاد.

