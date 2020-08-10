نائب:تعطيل البرلمان من قبل الحلبوسي غير مبرر

نائب:تعطيل البرلمان من قبل الحلبوسي غير مبرر
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن تحالف سائرون رعد حسين , الاثنين , ان تعطيل جلسات مجلس النواب غير مبرر وبإمكان البرلمان عقد جلساته وفق تعليمات السلامة الوطنية , مبينا ان تعطيل السلطة التشريعية سيجعل الحكومة تعمل بلا رقابة .وقال حسين في تصريح  صحفي،, ان ” اكثر من 160 نائبا وقعوا على استمرار عقد جلسات مجلس النواب الا ان رئاسة المجلس لم تبت بالموضوع لحد الان ” .وأضاف ان ” تعطيل البرلمان غير مبرر البتة” , مطالبا رئاسة مجلس النواب بـ”الشروع بعقد جلسات المجلس مع توجيه النواب الالتزام بتعليمات لجنة السلامة الوطنية ”.وأشار حسين إلى أن “تعطيل عمل السلطة التشريعية سيجعل الحكومة تعمل بمعزل عن الرقابة التشريعية”.

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