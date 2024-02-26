نائب يطالب وزير الصحة بإقالة مدير صحة البصرة لفساده وفشله

نائب يطالب وزير الصحة بإقالة مدير صحة البصرة لفساده وفشله
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 بغداد/ شبكة أخبار الراق- هاجم النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الاثنين (26 شباط 2024)، مدير صحة المحافظة، فيما وصفه بالشخصية الفاسدة والفاشلة.وكتب عواد في تغريدة له على حسابه الشخصي بمنصّة “إكس”، مدير صحة البصرة شخصية فاسدة وفاشلة ووزير الصحة يتحمل ذلك، يصب هذا الدمار لصالح المستثمرين في المستشفيات الخاصة وما اكثرهم وهذا يدل على وجود ارتباط بين صحة البصرة وهؤلاء المستثمرين والمتضرر هو المواطن البصري”.وأضاف، إن” على نقابة اطباء البصرة ان ترشح لنا شخصيات كفوءة لادارة صحة البصرة وفي حال اصر الوزير على بقاء المدير الحالي الفاشل فستكون لنا كلمة اخرى وسنفضح الفساد في المستشفيات والمراكز الصحية وامام الجميع وبحضور الإعلام”.

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