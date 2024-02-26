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نائب:نترقب قرار المحكمة الاتحادية بشأن اختيار المرشح الجديد لرئاسة البرلمان
وزير الخارجية:ليس من مصلحة العراق مغادرة القوات الأمريكية
الطباطبائي:الانتخابات الأخيرة أسهمت في تعزيز التجربة “الديمقراطية الإطارية”
حزب طالباني:المحكمة الاتحادية هي القرار إذا لم يحسم السوداني تشكيل حكومة كركوك المحلية
نائب يطالب وزير الصحة بإقالة مدير صحة البصرة لفساده وفشله
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لغاية أمس..( 99829) عدد شهداء وجرحى أهالي غزة جراء القصف الإسرائيلي الأعمى
ترامب:الديمقراطية الأمريكية في طريقها للانهيار
الرئيس البرازيلي يؤكد مجدداً على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق أهل غزة
روسيا:أمريكا مستمرة بمنح الترخيص لإسرائيل بقتل أهل غزة
الصين:أمريكا هي المعرقل الرئيسي للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
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المياه النيابية:تركيا تفرض على حكومة السوداني زيادة نشاطها الاقتصادي في العراق مقابل المياه
حزب طالباني يجدد ترحيبه بقرار المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي الإقليم
وزيرة المالية:رواتب الموظفين لعام 2024 مؤمنة بشكل كامل
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (هانوا الكورية الجنوبية) لاستئناف عملها في مجمع بسماية السكني
الطاقة النيابية: الحكومة لم تفي بالتزاماتها بصدد تحسين الواقع البيئي والطاقة المتجددة
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ليفربول يفوز بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
المنتخب العراقي لكرة الصالات يستعد لنهائيات كأس آسيا
اليوم..اختتام منافسات الجولة (16) من دوري نجوم العراق لكرة القدم
المنتخب العراقي لكرة القدم للسيدات يستعد لمواجهة نظيره النيبالي
لاعب المنتخب العراقي( ريبين سولاقا) يتعاقد مع نادي سيؤول الكوري الجنوبي
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المالكي يؤكد على تعزيز النفوذ الإيراني في العراق
احفظوا هذا التاريخ..السوداني:عام 2025 موعداً لإيقاف استيراد المشتقات النفطية
السوداني:80% نسبة إنجاز برنامجي الحكومي لغاية يوم 20 شباط 2024!
بالوثيقة..نائب:وزير الخارجية يعمل ضد سيادة العراق ومصالحه
“دولة كردستان”في ظل حكومة الغمّان الإطارية تعلن عن دخول مواطني(53) دولة للإقليم بدون تأشيرات
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- اذاعة INN