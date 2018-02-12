أبو الهيل: فريقنا يتأهل لبطولة كأس النخبة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى مدرب فريق الإخاء الأهلي عاليه، العراقي عبد الوهاب أبو الهيل رضاه عن أداء فريقه الذي يحتل المركز الرابع في الدوري اللبناني لكرة القدم، بعد مرور 16 جولة.وقال أبو الهيل في تصريحات خاصة لـموقع “كوورة”، يوم امس الأحد: “الأمور تسير وفقًا لما كنا نتوقعه خلال فترة التحضير”.وأضاف: “كنا نتطلع إلى أن نكون ضمن فرق النخبة ونحن حاليًا في مركز جيد يؤهلنا لبطولة كأس النخبة، وأنا سعيد بأداء فريقي”.وتابع: “أتمنى ابتعاد الإصابات عن لاعبي الفريق، من أجل استكمال القسم الثاني من الدوري بطريقة مشابهة للقسم الأول، ولا سيما بأن خياراتي ضئيلة على مقعد البدلاء، إذ أن معظم اللاعبين الاحتياطيين يفقتدون إلى الخبرة”.واعتبر أبو الهيل بأن فريقه استحق الفوز على النبي شيت أمس السبت في ربع نهائي كأس لبنان، وقال: “خضنا المباراة بتركيز عالٍ طوال اللقاء، وخاض النبي شيت المباراة بطريقة منظمة جدًا، علمًا بأن حسابات بطولة الكاس مختلفة عن الدوري”.وأعرب أبو الهيل عن إعجابه بفرق العهد والنجمة والتضامن صور والسلام زغرتا، مشيدًا بتألقها في مرحلة الإياب.وأوضح المدرب العراقي: “نادي الأخاء تمكن من معالجة مشكلة اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية، فالانتدابات التي أقدم عليها جاءت في محلها، ونتمنى أن يواصل الأجانب الأداء الجيد حتى نهاية الموسم”.وأكد أبو الهيل استعداد فريقه لمواجهة التضامن صور خلال الأسبوع المقبل، ضمن الجولة الـ17، وقال: “هذه المباراة مهمة جدا بالنسبة لنا”.واختتم: “التضامن فريق منظم وجيد وقريب منا في جدول الترتيب ويسعى للوصول إلى فرق النخبة بالإضافة لامتلاكه لاعبين مميزين”.