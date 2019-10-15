أحمد خلف مدربا لنادي الطلبة

أحمد خلف مدربا لنادي الطلبة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن نادي الطلبة الرياضي، الثلاثاء، عن تسمية احمد خلف، مدرباً لفريق الكرة في الموسم الحالي.وقال نائب رئيس النادي محمد الهاشمي في تصريح  صحفي، إن “نادي الطلبة اكمل إجراءات التعاقد مع المدرب احمد خلف ليقود الفريق في الموسم المقبل”.وأوضح الهاشمي، أن “الكادر التدريبي المساعد لخلف سيتألف من فريد مجيد وعماد هاشم مدرباً لحراس المرمى”، معرباً عن “امله في ان ينجح خلف بمهمته الجديدة”.يذكر أن وكالة “المعلومة” قد نشرت في وقت سابق خبراً عن اتفاق خلف مع إدارة الانيق. 

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