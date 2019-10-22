أردوغان:تركيا ستواصل عملياتها العسكرية ضد قوات قسد إذا لم تفِ واشنطن بوعودها

أردوغان:تركيا ستواصل عملياتها العسكرية ضد قوات قسد إذا لم تفِ واشنطن بوعودها
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن عملية نبع السلام العسكرية شمال شرق سوريا، ستستمر إذا لم تفِ واشنطن بوعودها حول الاتفاق الأخير الذي عقدته مع أنقرة.جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده أردوغان، قبل مغادرته إلى روسيا، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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