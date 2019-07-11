أردوغان يلتقي الوفد العراقي الأمني

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، وفدا عراقيا رفيع المستوى في العاصمة أنقرة.وذكرت وكالة الاناضول التركية ان “الوفد العراقي ضم كل من وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ووزير الدفاع نجاح الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي”،مبينة ان “الوفد بحث مع الرئيس التركي إطار التعاون العسكري والأمني بين البلدين.وقالت الاناضول، انه “جرى اللقاء في المجمع الرئاسي في أنقرة، بحضور كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان”.