أستراليا ..هجمات أسماك القرش تحصد المزيد من البشر

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نائب يدعو إلى تفعيل مصادر الإيرادات الغير النفطية
نائب كردي:حكومة الإقليم توحد بيانات موظفيها وأرقام إيرادات بيع النفط والمنافذ لعقد اتفاق مع بغداد
تحالف سائرون يطالب باستضافة الكاظمي وأربعة من وزرائه
نائب:حكومة الإقليم لن تلتزم بأي إتفاقية مع بغداد
عرب كركوك يطالبون مفوضية الانتخابات بتغيير مديرة مكتبها في المحافظة لكونها تعمل لصالح الأكراد
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الإعلام الأمريكي:بايدن يرشح توني بلينكين وزيرا للخارجية في حكومته
فرنسا تعلن الحرب على الإسلام السياسي
إعادة انتخاب بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي
القوى الغربية:لامساعدات إلى لبنان بدون تشكيل حكومة تتمتع بالمصداقية وإجراء الإصلاح
رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن عن اتخاذ إجراء حاسم ضد مليشيات إقليم تيغراي
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نائب يدعو إلى تفعيل مصادر الإيرادات الغير النفطية
نائب كردي:حكومة الإقليم توحد بيانات موظفيها وأرقام إيرادات بيع النفط والمنافذ لعقد اتفاق مع بغداد
نائب:حكومة الإقليم لن تلتزم بأي إتفاقية مع بغداد
المالية النيابية تعلن رفضها لموازنة 2021 إذا تضمنت الاقتراض من جديد
نائب:تخفيض رواتب الموظفين في موازنة 2021
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
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