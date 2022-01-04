امبراطور العراق “السيستاني”:على الأحزاب الشيعية الدخول إلى البرلمان بموقف موحد

امبراطور العراق “السيستاني”:على الأحزاب الشيعية الدخول إلى البرلمان بموقف موحد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، إن مرجعية السيستاني هي من شكلت الحكومات السابقة ولن تسمح بتفكك الاحزاب الشيعية وتسعى الأن إلى توحيد التيار الصدري والاطار التنسيقي من اجل مشروع المقاومة الإسلامية وتحرير القدس من  إسرائيل ومقاتلة الأمريكان في حال عدم انسحابهم من العراق، وقالت نصيف في حوار متلفز : ان “مرجعية السيستاني بصفتها الراعي في تشكيل الحكومات ما بعد 2003 وراسمة لسياسة الدولة طالبت بدخول القوى السياسية الشيعية  بأن تكون موحدة”.واضاف ان “القوى السياسية الشيعية ملزمة بإعادة الامور الى نصابها وتوحيد الموقف قبل الدخول الى مجلس النواب وان البوصلة متجهة نحو دخول الاطار التنسيقي مع التيار الصدري في تشكيل الحكومة”.وبشان امكانية عزل المالكي من تشكيل الحكومة، ذكرت نصيف ان “المالكي حقق مقاعد غير متوقعة لجميع خصومه وهو رقم صعب في تشكيل الحكومة ولا يمكن منعه من مشاركة ائتلافه الحكومة المقبلة “.يذكر ان السياسي السيستاني هو فارسي الإصل وصاحب القرار الاول في العراق.

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