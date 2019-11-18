أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة

أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الاثنين، أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب.وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان ، أن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة”.ولفت إلى، أن “امر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات.يذكر ان طلال الزوبعي متواجد حاليا في تركيا قبل قرار المحكمة .

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