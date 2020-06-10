أميركا تسجّل 819 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أميركا تسجّل 819 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- سجّلت الولايات المتّحدة 819 وفاة بفعل فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، بحسب حصيلة أعدّها مركز  جامعة جونز هوبكنز، المعتمد لتتبع إصابات ووفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة ومقره مدينة مريلاند .وأظهرت بيانات نشرها المركز في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (الأربعاء 00,30 ت غ) أنّ جائحة كوفيد-19 حصدت لغاية اليوم في الولايات المتحدة أرواح 111751 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين الإجمالي مليونا و973 ألفا و803، وتماثل  للشفاء حوالي 518 ألف مصاب.

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