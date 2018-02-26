أم الاكتشافات” الفرعونية

أم الاكتشافات” الفرعونية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- عثر علماء الآثار في مصر على ما يمكن وصفه بـ” أم الاكتشافات الفرعونية”، بعد الكشف عن 40 مومياء وأكثر من ألف تمثال تعود إلى عهد الدولة الحديثة في العصر الفرعوني.

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