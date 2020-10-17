أوبراين:العقوبات الاقتصادية على إيران مستمرة

أوبراين:العقوبات الاقتصادية على إيران مستمرة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، إن العقوبات المفروضة على إيران ستستمر في حال بقاء إدارة الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.وشدد أوبراين، مساء أمس الجمعة، خلال منتدى أسبن الأمني الذي يعقد في العاصمة الأميركية واشنطن، على أن سياسة الضغط القصوى على طهران كانت ناجحة، حيث ينتظر الإيرانيون نتائج الانتخابات الأميركية، وهم يفضلون أن تصل إدارة جديدة إلى البيت الأبيض، لكن إذا بقي ترمب لأربع سنوات مقبلة فإن العقوبات الاقتصادية ستستمر.وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي ضرورة تفكيك البرنامج النووي السري الإيراني، حتى لا تهدد طهران العالم بصواريخها، على حد قوله.

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