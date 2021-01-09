أون يؤكد على تعزيز ترسانة بلاده النووية

أون يؤكد على تعزيز ترسانة بلاده النووية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، السبت، أن أميركا ستبقى العدو الاكبر لبلاده.وقال جونغ أون، في خطاب ألقاه أمام مؤتمر حزب العمال الحاكم، إنه “لا يتوقع أن تغير واشنطن سياستها تجاه بيونغ يانغ أيا كان الرئيس المقبل للولايات المتحدة”.وتعهد الزعيم الكوري الشمالي، بـ”تعزيز ترسانة بلاده النووية وقدراتها العسكرية”، مبينا إن “خطة بناء غواصة نووية قد شارفت على الانتهاء”.هذا وتتزامن تصريحات كيم مع استعداد الرئيس الاميركي المنتخب، جو بايدن، لاستلام منصبه، فيما يرى محللون أن هذه التصريحات تهدف إلى الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة بايدن، الذي سيتولى الرئاسة في الـ 20 كانون الثاني الجاري. 

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