إتباع آلية جديدة لتمويل ودعم الأندية مالياً من قبل وزارة الشباب

إتباع آلية جديدة لتمويل ودعم الأندية مالياً من قبل وزارة الشباب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت وزارة الشباب والرياضة، إتباع آلية جديدة لتمويل ودعم الأندية مالياً ابتداءً من الموسم الجاري.وافاد مصدر في الوزارة ، إن “وزارة الشباب والرياضة، اتفقت مع أندية الشرطة والزوراء والجوية على ان يكون ملعب الشعب ملعبا رسميا لهم في مباريات الدوري الممتاز”.وأوضح أن “عائدية التذاكر للاندية أعلاه، ستكون مقابل ان تقوم هذه الاندية بالادامة والتنظيف والبذور الصيفية والشتوية والمبيدات وبموجب هذا الاتفاق سيتم قطع مبلغ 10% من قيمة العقد الى وزارة المالية”.وأضاف المصدر، انه “سيتم تطبيق نفس الاتفاق مع الاندية الاخرى مثل نفط ميسان ونفط الوسط والميناء ونفط الجنوب فيما يخص الملاعب المخصصة لهم”. 

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