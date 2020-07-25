إجراء فحوصات جديدة لفريق الشرطة للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا

إجراء فحوصات جديدة لفريق الشرطة للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يجري لاعبو فريق الشرطة اليوم ، فحوصات جديدة للتأكد من عدم أصابتهم بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي عدي الربيعي في تصريح  صحفي، “ اجرى لاعبو فريق الشرطة لكرة القدم، فحوصات طبية للتاكد من سلامتهم قبل الشروع بالتدريبات”.وأضاف ان “الفحوصات لم تكن دقيقة بنسبة 100%، بالتالي فان اللاعبين سيجرون الفحوصات مجدداً للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا”، مشيراً على أن “الانباء التي تحدثت عن إصابة اللاعبين غير صحيحة”.ومن المؤمل ان يبدأ الشرطة معسكره التدريبي مطلع الأسبوع المقبل في بغداد. 

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