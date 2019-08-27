إيران:بفضل عبد المهدي سيدخل عشرة مليون زائر للعراق للمشاركة بأربعينية الإمام الحسين بدون رسوم!

إيران:بفضل عبد المهدي سيدخل عشرة مليون زائر للعراق للمشاركة بأربعينية الإمام الحسين بدون رسوم!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت ايران بان الامن مستتب في الحدود تماما في المعابر الحدودية الاربعة مع العراق لعبور زوار اربعينية الامام الحسين وليس هنالك اي هاجس من حيث التسهيلات او الامن بفضل اتفاقيات عبد المهدي مع الحكومة الايرانية .أعلن ذلك قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة “ارنا” اليوم الثلاثاء، خلال زيارته التفقدية لمعبر (المنذرية في الجانب العراقي)، وقال، انه وفقا للاتفاق الحاصل بين حكومتي الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق وفي مختلف المستويات فمن المؤمل فتح معبر مندلي امام زوار الاربعين هذا العام وان تستمر انشطته على مدار العام.واضاف، ان اعادة فتح معبر مندلي من شانه تعزيز الامن والاستقرار وان يصب في مصلحة شعبي البلدين في محافظتي كرمانشاه وديالى ومدينتي قصرشيرين وخانقين.وتابع قائلا، ان الجهود مبذولة لفتح هذه الحدود امام الزوار حيث يعمل الجميع بداب في الجانب الايراني من حيث طرق المواصلات واماكن توقف السيارات ونقاط السيطرة والتفتيش.واوضح بانه خلال لقاء وزراء البلدين وكذلك زيارة قائد قوى الامن الداخلي الايراني الى بغداد فقد تم الاتفاق على الغاء تاشيرات الدخول من الاول من محرم حتى نهاية صفر لزوار اربعينية الامام الحسين بفضل عادل عبد المهدي الذي منح لبلدنا امتيازات ما لم يمنحه قبله.واكد رضائي ان عدد زوار أربعينية الامام الحسين سيتجاوز العشرة مليون زائر.

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