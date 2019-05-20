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نائب:جولة إقليمية لبرهم صالح لإبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران
إيران تدفع بتعزيز الدور الروسي في العراق بدلا من الولايات المتحدة
الأمن النيابية تطالب عبد المهدي بإبلاغ سفيري أمريكا وإيران بأن العراق ليس ساحة الحرب بينهما
النزاهة النيابية:عقد الماستر كارد فيه فساد كبير
الزراعة النيابية:إيران وأذرعها في العراق وراء تدمير الاقتصاد العراقي
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النزاهة النيابية:عقد الماستر كارد فيه فساد كبير
الزراعة النيابية:إيران وأذرعها في العراق وراء تدمير الاقتصاد العراقي
المالية النيابية تعلن صرف رواتب المتقاعدين بشكل شهري
الغضبان:مغادرة موظفي شركة اكسون موبيل من العراق غير مبرر
موقع أخباري بريطاني ينتقد التراخي الأمريكي تجاه حكومة أحزاب إيران في العراق
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الفقر والتفكك الأسري وراء مشاركة النساء في العمليات الإجرامية
في العراق..قتل الأبرياء بلا حساب
تقرير:56جهة حزبية ومليشياوية مسؤولة عن تهريب النفط العراقي
حكومة مسرور على أبواب الولادة بعد توزيع إيرادات الإقليم على أحزاب بارزاني وطالباني والتغيير
المنافذ الحدودية خارج سيطرة الدولة وعبد المهدي عاجز عن المعالجة
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إيران تدفع بتعزيز الدور الروسي في العراق بدلا من الولايات المتحدة
الدبلوماسية الفاشلة..سفراء أحزاب الفساد في المقدمة
الشعب العراقي يسخر من قرار مجلس محافظة بغداد بزيادة ارتفاع السياج الحديدي للجسور لمنع الانتحار!
زيارة عبد المهدي للسعودية لن تضر إيران
عبد المهدي قدم العراق “كبش فداء” لإيران..إلغاء الرسوم مثالاً
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هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
العتبة الحسينية تنفذ مشاريع للتجارة الدينية بمليارات الدولارات على حساب بؤساء الشيعة
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- اذاعة INN