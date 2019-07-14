الصعيب: إيران سيطرت على الموصل من خلال خنجرها خميس والمحافظة أصبحت “مزاد للبيع”

الصعيب: إيران سيطرت على الموصل من خلال خنجرها خميس والمحافظة أصبحت “مزاد للبيع”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس محافظة نينوى أضحوي الصعيب، الأحد، 14 تموز، 2019، إن هناك صفقات سياسية وتجارية تجري في وضح النهار وبشكل علني لبيع المناصب في المحافظة.وذكر الصعيب في حديث صحفي، أن ” إيران عبر خميس الخنجر وأحزابا مختلفة داخل مجلس محافظة نينوى، تقوم بعملية بيع وشراء للمناصب وعلى أساس الدائرة المهمة ثم الأقل أهمية”.وأضاف، أن “من يشتري المنصب يريد استغلال الفرصة خلال هذه المدة القصيرة المتبقية لحين أجراء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات المقرر اقامتها في العام المقبل لذلك فسيحاول مضاعفة المبلغ الذي قام بدفعه وأيضا إعطاء حصة للحزب الذي رشحه وهذا يعني أن نينوى مقبلة على انعدام في الخدمات المقدمة وميزانية خاوية ستذهب لجيوب الفاسدين من امثال الخنجر وابو مازن “.وأشار الصعيب إلى، أن “الصفقات الآن تجري بشكل علني ولم يعد يخجل أصحابها من وضع الناس ومعاناتهم”.وكان النائب عن محافظة نينوى محمد اقبال، استهجن، الثلاثاء، (30/ ابريل/ 2019) عمليات تدخل الاخرين من خارج المحافظة في صناعة واقع سياسي جديد مبني على استمرار فسادهم حسب تعبيره.وقال إقبال في بيان، إن “عمليات بيع المناصب في نينوى بلغت ذروتها بفعل الاطراف التي تحاول اقحام نفسها اليوم من خارج المحافظة لفرض وصايتها من جهة وجعل نينوى ساحة لعملياتهم المشبوهة والممولة من مال السحت السياسي”.وطالب “الرئاسات الثلاث بأخذ دورها ومسؤوليتها القانونية والإنسانية لحماية أهالي المحافظة الكرام وايقاف هذه المهزلة التي انكشفت ولم تعد خافية على احد”.ودعا في الوقت ذاته الى “إيقاف عدد من اعضاء مجلس المحافظة الغارقين بملفات الفساد والتقصير والذين يعطلون مرحلة البناء بعد التحرير ويساهمون مثلما ساهم الارهاب قبلهم بتدمير مدننا وتخريب ارضنا”.

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