إيران:60% من انتاجنا النفطي من الحقول العراقية “المشتركة”!

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن المدير التنفيذي لشركة ” أروندان” الايرانية للنفط والغاز، أن 60 بالمئة من انتاج الشركة النفطي من منطقة غرب كارون (جنوب غرب) يتم عبر الحقول المشتركة مع العراق.وتوقع ” جهانغير بورهنك” في تصريح اليوم السبت، أن تصعد نسبة استخراج الشركة النفط من الحقول الايرانية المشتركة مع العراق، نسبة 70 بالمئة في المستقبل وذلك في اطار التنافس مع البلد الجار في استخراج الخامي الخفيف والثقيل.وأشار الى أن الرؤية المستقبلية لانتاج الشركة تستهدف مليون برميل يوميا. موضحا أن شركة أروندان تتولي عمليات الانتاج في منطقة غرب كارون بمساحة 5 الاف كيلومتر مربع والتي تشمل بشكل واسع أطراف هور العظيم.وشدد بورهنك على أن ورغم الحظر المفروض على صناعة النفط الايرانية، غير أن أداء الجانب الايراني في الحقول المشتركة يعد مقبولا على وقع الامكانيات والجهود المبذولة.