ائتلاف المالكي:الإطار التنسيقي لايزال الكتلة البرلمانية الاكثر عدداً

ائتلاف المالكي:الإطار التنسيقي لايزال الكتلة البرلمانية الاكثر عدداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون فيصل النائلي، الاربعاء ، أن رد دعوى عدم دستورية الجلسة الأولى من قبل المحكمة الاتحادية لصالح التيار الصدري سيترتب عليها أن تكون الاطار التنسيقي الكتلة الاكبر داخل البرلمان.وقال النائلي في تصريح صحفي، إن “الإطار التنسيقي لايزال الكتلة البرلمانية الاكثر عددا داخل البرلمان”، مبينا أن “إجراءات الإطار في الجلسة الأولى كانت صحيحة بتقديمه 88 نائبا”.وأضاف أن “رد الدعوى من قبل المحكمة الاتحادية بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب سيترتب في الجلسة المقبلة إعلان الإطار الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان”، مبينا ان “الإطار لازال الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب بتقديمه 88 نائبا إلى رئيس السن في الجلسة الأولى”.وكان القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أكد في تصريح سابق، أن الأمور متجهة نحو اندماج الإطار التنسيقي والتيار الصدري وتشكيل الكتلة الأكبر.

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