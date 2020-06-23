ائتلاف المالكي:لايجوز للإقليم ربط كل المواضيع ببعضها لحل الخلافات

ائتلاف المالكي:لايجوز للإقليم ربط كل المواضيع ببعضها لحل الخلافات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن دولة القانون كاطع الركابي، الثلاثاء، ان زيارة رئيس الاقليم نيجرفان البارزاني الى بغداد جاءت من اجل تقدئم التهنئة للحكومة الاتحادية الجديدة، مبينا ان ربط الاقليم جميع القضايا الخلافية ببعضها يعرقل ايجاد حل نهائي.وقال الركابي في تصريح صحفي، ان “رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني جاء لتقديم التهنئة لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي مع الاشارة الضمنية الى الازمات المتعاقبة”.واضاف ان “الازمة بين بغداد واربيل لن تحل في ظل استمرار الاقليم بربط جميع القضايا الخلافية باتفاق موحد دون تجزئة الازمات مثل الاتفاق على تصدير النفط ومن ثم رواتب الموظفين في الاقليم وتوزيع الثروات وهكذا”.وأوضح الركابي، ان “احد الحلول النهائية للخلاف بين الطرفين هو الاتفاق على تمرير قانون النفط والغاز وضم القوات الكردية ضمن المنظومة الاتحادية لمنع الخروقات التركية”.

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