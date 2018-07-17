ائتلاف المالكي:مكافحة الفساد وتوفير الخدمات لاتعالج بالاجتماعات والتصريحات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عزا ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، عدم حضوره زعيمه نوري المالكي في اجتماع قادة الكتل السياسية لبحث مطالب التظاهرات، الى “عدم جدوى” الاجتماعات في معالجة هذه القضية.وقال مدير المكتب الاعلامي لدولة القانون هشام الركابي، في تصريح مقتضب ، ان “دولة القانون مع أي اجراء يسرع من تنفيذ مطالب المتظاهرين ومعالجة الازمة وتوفير الخدمات للمواطن، رغم ان القضية لا تعالج عبر الاجتماعات والبيانات”.وكان قادة الكتل السياسية قد عقدوا مساء امس الاثنين، اجتماعاً ضم اغلب زعماء الكتل لكن غاب عنه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما شدد المجتمعون على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة اغلبية وطنية، داعين الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين.