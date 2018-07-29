ائتلاف المالكي يدعو إلى إعادة الانتخابات مجدداً

بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، تشكيل حكومة قوية في ظل ما أفرزته نتائج الانتخابات البرلمانية أخيراً.ونقلت صحيفة الحياة عن القيادي في الائتلاف، محمد الصيهود قوله: إن نتائج الانتخابات “لن تفرز حكومة قوية قادرة على الارتقاء بأدائها إلى مستوى مطالب الشعب العراقي، بل ستفرز حكومة محاصصة ضعيفة جداً، بسبب قانون الانتخابات غير العادل ومفوضية الانتخابات المسيسة التي أفرزت نتائج مزورة”. وأضاف: “يجب الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة لمدة أقصاها سنة، على أن يُشرع قانون انتخابات عادل على أساس فردي ودوائر متعددة في كل محافظة خلال العام الحالي”. ودعا إلى “تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، ليس فقط من مجلس المفوضين إنما كل حلقات المفوضية، بدءاً من مدراء المحطات مروراً بمدراء المراكز والمدراء العامين وانتهاءً بمجلس المفوضية”.ويرى مراقبون، بحسب الصحيفة، أن مفوضية الانتخابات “تتعمد تأخير إعلان النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوية، بسبب ضغوط سياسية تمارسها أحزاب ترى أنها ما زالت في حاجة إلى مزيد من الوقت، لإنهاء مفاوضات تشكيل الكتلة الأكبر المكلفة دستورياً تسمية رئيس الوزراء المقبل”.وكشف القيادي في تيار الحكمة، حبيب الطرفي، أن “توجه الكتل السياسية نحو تشكيل حكومة تكنوقراط حزبية”.