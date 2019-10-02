ائتلاف المالكي يدعو إلى إلغاء النظام البرلماني

ائتلاف المالكي يدعو إلى إلغاء النظام البرلماني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقترح عضو في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الأربعاء، العمل على تعطيل الدستور وإلغاء النظام البرلماني وتحويله الى رئاسي لحل ازمة التظاهرات والسخط الشعبيـ مبينا ان استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين تسبب في فقدان الثقة بين القوات الامنية والمواطنين.وقال المطلبي في تصريح  صحفي، إنه “بغض النظر عن دوافع والأيادي التي حركت التظاهرات الى انها اظهرت حاجة الشاب العراقي الى التغيير بنظامه كونه لم يحصل من النظام السياسي اي شيء”.واضاف ان “استخدام العنف المفرط والرصاص الحي دون تفكير بحاجة المواطن زادت من حدة الازمة وتسببت في رفع سقف المطالب لجميع المتظاهرين “.واشار المطلبي الى ان “الحل الراهن هو الاعلان عن تعطيل الدستور والعمل على الغاء النظام النيابي واستحداث برنامج لتحويل النظام برمته الى رئاسي عبر انتخابات شفافة ونزيهة”.

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