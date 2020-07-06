ائتلاف المالكي يرفض تحويل مبنى السفارة الأمريكية إلى قاعدة عسكرية

ائتلاف المالكي يرفض تحويل مبنى السفارة الأمريكية إلى قاعدة عسكرية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاثنين، عن تحرك نيابي مجهول من اجل تحويل السفارة الاميركية الى قاعدة عسكرية، مبينا ان النواب تسلموا رسائل عبر الوتساب تدعو لعقد جلسة والتحشد للتصويت على الملف.وقال المطلبي في تصريح  صحفي، ان “هناك تحركات نيابية وسياسية غريبة ومجهولة المصدر لغاية الان تدعو وتحشد لتحويل السفارة الاميركية في بغداد الى قاعدة عسكرية”.واضاف ان “كروبات النواب عبر الوتساب تتبادل دعوات من اجل تحديد جلسة نيابية طارئة للتصويت على تحويل السفارة الى قاعدة عسكرية ومنحها صلاحيات”.واوضح ان “الامر يثير الكثير من التساؤل سيما مع نصب منظومة دفاع جوي اميركي واسلحة في السفارة”.وتابع المطلبي ان “منح تلك الصلاحية امر مستحيل سياسية وبحاجة الى موافقة من جميع الشعب وهو قرار سيصب في صالح تكريس الاحتلال”، داعيا البرلمان والحكومة الى “ايضاح ما يجري في الكواليس”.

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