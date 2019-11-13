ائتلاف النصر:الحلبوسي منافق وفاسد وخائن

ائتلاف النصر:الحلبوسي منافق وفاسد وخائن
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، الأربعاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لـ”انحيازه للمناطقية” اكثر من كونه رئيسا لبرلمان العراق، مطالبة رؤساء الكتل السياسية بعدم السماح له لاستغلال الوضع الراهن.وقالت شاكر في تصريح  صحفي، إنه “في الاونة الاخيرة خاصة بعد احداث تظاهرات تشرين لاحظنا بشكل واضح انحياز رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى فئة مناطقية محددة مستغلا الوضع الراهن دون ان يتفرغ بشكل كامل الى مطالب المتظاهرين لعموم البلاد “.واضافت شاكر ان “الحلبوسي استغل ازمة التظاهرات واطلق شعارات واستعراضات اعلامية دون ان يقوم بفعل على ارض الواقع بل ساهم في التراخي بعدم عقد جلسات للبرلمان رغم دعوات غالبية النواب خلال الشهر الماضي”.وأوضحت، أن “الحلبوسي استغل استجابة الحكومة لنداء المتظاهرين بفتح درجات للتعيين حيث قام بزج عدد كبير من اتباعه بمحافظة الانبار بأوامر التعينيات، فضلا عن اطلاق اموال محافظة الانبار من الموازنة تاركا المحافظات الاخرى تستجدي اطلاق استحقاقها المالي من الموازنة من وزارة المالية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *