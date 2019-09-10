ائتلاف النصر:العبادي الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء بعد إقالة عبد المهدي

ائتلاف النصر:العبادي الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء بعد إقالة عبد المهدي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – كشف ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي،الثلاثاء، كواليس الحراك الفعلي من أجل تغيير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، بتصريح صحفي : إن “هناك قوى سياسية مؤثّرة بدأت بالتحرّك من أجل إيجاد بديل عن رئيس الحكومة الحالي”.وأكّد أنّ “هذا البديل بحاجة إلى توافق سياسي عراقي، وكذلك توافق إقليمي ودولي، وخصوصاً من قبل واشنطن وطهران”.وأشار  إلى، أنّ “ما يؤخّر سحب الثقة من عبد المهدي، هو إيجاد البديل المناسب”.وأضاف السنيد أنّ “العبادي ضمن الأسماء المرشحة لتولي رئاسة وزراء العراق، بعد سحب الثقة من عبد المهدي، وهو الأوفر حظاً”.

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