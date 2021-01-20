ائتلاف النصر:العبادي مؤهل لرئاسة الحكومة القادمة

ائتلاف النصر:العبادي مؤهل لرئاسة الحكومة القادمة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الاربعاء، طبيعة العلاقة بين ائتلافه وتحالف سائرون، في الفترة الحالية والمقبلة، فيما أكد أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قادر على إدارة العراق وإخراجه من أزمته الحالية. وقال الرديني في حديث صحفي، إن “العبادي لا شك انه يمتلك رؤية سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية، وطريقته في التعامل مع الكتل السياسية والمجتمع الدولي، تمكنه من إدارة البلاد في المرحلة الحالية والمقبلة وإخراج العراق من ازمته الحالية”. وأضاف أن “عودة العبادي للسلطة أمر يتوقف على الجمهور من خلال العملية الانتخابية ، وهناك كتل سياسية تدعم هذه التوجه من أجل مصلحة العراق لا مصلحة العبادي”، لافتا إلى أن “رئيس الوزراء الأسبق عندما تسلم منصبه كان العراق يمر بظروف أصعب من الظرف الحالي واستطاع في 4 سنوات أن يوظف الامكانيات الداخلية والخارجية لإنقاذ العراق وجعله ذات وزن وثقل اقليمي ودولي كبير”. وبين أن “العلاقة بين ائتلاف نصر وتحالف سائرون جيدة وهناك تواصل مستمر بين الجانبين، بالتالي الحديث عن وجود علاقة متوترة بين الطرفين غير دقيق”، مؤكدًا أن “سائرون كان دائما يتوافق مع رؤية العبادي في 2014 وكانوا من الداعمين بشكل كبير لتوليه رئاسة مجلس الوزراء في عام 2018، لكن التوازنات السياسية تغيرت فذهب التيار باتجاه دعم رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي”. وأوضح أن “ائتلاف النصر قد يختلف في توجهاته مع باقي الكتل، لكنه قريب مع أية كتلة تريد أن تنهج منهج إصلاح الدولة”، مشيرا إلى أن “تحالف سائرون ينادي بالإصلاح بالتالي نعتقد سنكون قريبين منهم في المرحلة المقبلة، ومع أي جهة ترغب بإصلاح الدولة”.

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