ائتلاف النصر:موقف الزرفي صعب بسبب الرفض الإيراني

ائتلاف النصر:موقف الزرفي صعب بسبب الرفض الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت نائبة مقربة من رئيس الوزراء عدنان الزرفي, السبت , ان الأخير سيقوم بزيارة الى اربيل والسليمانية على غرار زيارته إلى الانبار, مبينة ان الزرفي مازل في موقف صعب امام القوى السياسية المعارضة له نتيجة الضغط الايراني.وقالت النائبة ندى شاكر جودت في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سيقوم بزيارة الى اربيل والسليمانية خلال الايام المقبلة على غرار الزيارة التي قام بها الى محافظة الانبار”.وأضافت جودت، أن “تلك الزيارات تهدف الى حشد اكبر ما يمكن من حصول الدعم الكافي لتمرير حكومته”, مؤكدة ان “الزرفي مازال في موقف صعب امام القوى السياسية المعارضة له”.وكان تحالف سائرون أكد في وقت سابق من اليوم السبت، أنه لن يدعم رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اذا استجاب للمصالح الكتلوية وابتعد عن المعايير الوطنية. 

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