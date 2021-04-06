ائتلاف النصر يؤكد على موقفه المطالب بتخفيض سعر صرف الدولار

ائتلاف النصر يؤكد على موقفه المطالب بتخفيض سعر صرف الدولار
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر ائتلاف النصر، الثلاثاء، حول سعر صرف الدينار.وأوضح بيان للائتلاف، في بيان ، أن “الائتلاف يؤكد إلى الرأي العام مواقفه الثابتة المنحازة إلى الشعب والادارة السليمة للدولة وفي مقدمتها ادارة الملف المالي الاقتصادي”.وتابع: “وبهذا الصدد يؤكد “النصر” معارضته منذ البدء لخفض سعر صرف الدينار، وشدد موقفه هذا منذ اجتماع الكتل مع رئيس مجلس الوزراء في كانون الأول 2020 والذي حضره ممثل العبادي، وفي أكثر من بيان ولقاء أكد العبادي موقفه الرافض بوضوح لأي تخفيض لسعر صرف الدينار لتأثيره السلبي على محدودي الدخل والطبقات المتوسطة من المجتمع ولتسببه برفع مستويات التضخم، وطرح بدائل ممكنة لسد نقص السيولة المالية ضمن رؤية متكاملة لادارة وتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل للمواطنين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *