ائتلاف النصر يؤيد مرشح تحالف الفتح ( السوداني) لرئاسة الوزراء

ائتلاف النصر يؤيد مرشح تحالف الفتح ( السوداني) لرئاسة الوزراء
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشاد ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، السبت، بالاداء الحكومي للنائب محمد شياع السوداني عند توليه منصب وزير العمل والصناعة وكالة في الحكومة السابقة، وفيما وصفته بـ”الشخصية المتزنة”، أكدت أنها لن تكون عقبة أمام ترشيحه اذا حظي بتوافق.وقالت النائب عن الائتلاف ندى شاكر جودت في تصريح  صحفي, إن “ ائتلاف النصر سوف لن يكون عقبة امام اتفاق الكتل فيما لو اتفقت على ترشيح محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة المقبلة”.وأضافت جودت، أن “السوداني شخصية متزنة ولم تسجل عليه أي سلبيات خلال عمله في الحكومات السابقة كوزير ولاحتى كنائب ” , مبينة ان “ترشيح السوداني سيواجه فقط رفض المتظاهرين لكونه خارج الشروط التي وضعوها في وثيقتهم المعلنة”.وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية أفادت، اليوم السبت، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح سيصدر مرسوما جمهوريا بعد غد الاثنين بتكليف النائب محمد شياع السوداني برئاسة الوزراء، مؤكدة عدم وجود “اعتراضات أساسية” عليه. 

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