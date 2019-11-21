ائتلاف النصر يجدد تأكيده على إقالة عبد المهدي

ائتلاف النصر يجدد تأكيده على إقالة عبد المهدي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي, الخميس، تراجع رئيسه عن توقيعه بنود ومقررات اجتماع الكتل السياسية في منزل رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم بـ”توجيه أميركي”, مؤكدا ان ائتلاف النصر مازال مصرا على مطلب استقالة الحكومة.وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت في تصريح  صحفي، إن “ماورد على لسان النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي بشأن تراجع العبادي عن تاييده لبنود اجتماع الكتل السياسية بتوجيه امريكي عار عن الصحة”.وأضافت ان “العبادي وقع على الاتفاقية الا انه وضع شرطا ان تسبق تنفيذ مخرجات الاتفاقية اقالة الحكومة”, مؤكدة ان “ ائتلاف النصر لم يغير شرطة وانه مازال مصر بشرطه بشأن استقالة الحكومة” .يذكر الى ان النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي كشف، اليوم الخميس، عن إصدار أميركا توجيهاً لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بالترجع عن تأييده وموافقته على مخرجات اجتماع القوى السياسية في منزل رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم. 

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