ائتلاف النصر يحمل الحلبوسي مسؤولية تعطيل عمل البرلمان

ائتلاف النصر يحمل الحلبوسي مسؤولية تعطيل عمل البرلمان
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- حمل النائب عن ائتلاف النصر جمال المحمداوي , الخميس, رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية تعطيل عمل مجلس النواب, مشيرا الى ان 163 نائبا قدموا طلبا للحلبوسي باستمرار عقد جلسات المجلس الا انه “تغافل عنها عمدا”.وقال المحمداوي في تصريح صحفي، إن “تعطيل عمل مجلس النواب خلال هذه المدة الطويلة الذي وصفه العديد من أعضاء المجلس بانه ميت سريريا يتحمله مباشرة رئيس المجلس محمد الحلبوسي ولابد من الكتل السياسية الى اتخاذ موقف جاد اتجاه رئيس المجلس”.وأضاف ان “عددا من أعضاء مجلس النواب وبحدود 163 نائب قدموا خلال الأسبوع الجاري طلبا الى رئيس المجلس محمد الحلبوسي الى الاستمرار بعقد جلسات المجلس دون حصره بفقرة واحدة التي تتعلق باكمال الوزارة”.وأشار المحمداوي إلى أن “هذا التجاهل من قبل الحلبوسي اعده النواب بانه تجاهل متعمد ولابد من موقف حازم اتجاه الأخير”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *