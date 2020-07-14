ائتلاف النصر يدعو الحكومة إلى تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية

ائتلاف النصر يدعو الحكومة إلى تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، الثلاثاء، على إبعاد الإصلاحات عن البروباغندا الإعلامية ومصالح القوى المستفيدة.وذكر بيان للائتلاف ، أن “ائتلاف النصر يؤكد على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي وحرية المتظاهرين في التعبير عن مطالبهم والاستماع اليها ومنع التصادم بين المتظاهرين والقوات الامنية”.وأضاف، أنه “في الوقت الذي يشدد “ائتلاف النصر” على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ الاصلاحات وحفظ النظام والقانون، يطالب ايضا “الحكومة” بوجوب ان تكون العدالة شاملة لا تمييز فيها، وان تكون الاصلاحات جادة لا تخضع للمعايير المزدوجة او البروباغندا الاعلامية، وبعيدا عن توازن المصالح  للقوى المستفيدة من السلطة”.ولفت ائتلاف النصر، إلى أن على “الحكومة ضرورة الاهتمام بتنفيذ مهام “المرحلة الانتقالية” والتي تعتبر الاساس الشرعي لانبثاقها.

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