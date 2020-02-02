اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير

اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
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بغداد/شبكة أخبار العراق- امر  زعيم ميليشيات العراق بديل قاسم سليماني مقتدى الصدر بدخول اتباعه لساحات التظاهر بغية قمعها تنفيذ لوليه خامئني …

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