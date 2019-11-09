اتحاد الكرة:استئناف منافسات الدوري الممتاز

اتحاد الكرة:استئناف منافسات الدوري الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر اتحاد الكرة، السبت، استئناف منافسات الدوري الممتاز.ونقلت القناة الرسمية خبرا مفاده، إن “اتحاد الكرة قرر استئناف منافسات الدوري الممتاز”.يذكر ان لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم قررت، في (26 تشرين الاول 2019) تأجيل مباريات الدوري الممتاز إلى إشعار آخر”. 

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