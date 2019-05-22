اتحاد الكرة:محكمة الكأس الدولية ترفض طلب عدنان درجال

اتحاد الكرة:محكمة الكأس الدولية ترفض طلب عدنان درجال
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف المستشار القانوني لاتحاد الكرة، نزار احمد، الأربعاء، أن محكمة “كاس” الدولية، رفضت ثلاثة طلبات من قبل المعترضين على اتحاد الكرة في القضية التي تقدم بها النجم الدولي السابق عدنان درجال.وقال احمد في تصريح  صحفي، إن “محكمة كاس رفضت طلبات المعترضين بأن تأمر الاتحاد بتزويد المحكمة والمعترضين بقيادة عدنان درجال”.واوضح أن “المحكمة رفضت تزويد الحاضرين بملفات المرشحين الـ28، الذين رشحوا للانتخابات وكذلك رفضت تزويدهم بملفات التصويت والمؤتمر الانتخابي واخيرا رفضت تزويدهم بملفات العقوبات الانضباطية التي صدرت بحق عدنان درجال”.وبين احمد، ان “السبب في الرفض يعود الى ان المحكمة ترى ان هذه الملفات ليس لها علاقة بموضعية قضايا عدنان درجال وجماعته”. 

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