اتحاد كرة القدم ينفي إلغاء الدوري الممتاز

اتحاد كرة القدم ينفي إلغاء الدوري الممتاز
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس،الثلاثاء، ان الاتحاد لم يتخذ حتى الان ايس قرار بشان مصير الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال عباس في تصريح  صحفي، إن “الاتحاد لم يتخذ حتى الان أي قرار رسمي بشأن مصير دوري الكرة الممتاز، حيث تم تأجيل الاجتماع المزمع عقده مع الأندية الى ما بعد انتهاء مدة حظر التجوال”.وأضاف ان “قرار الغاء الدوري الممتاز ليس بيدي، فالأمر برمته متروك للأندية وفي حال تم التوصل الى اتفاق وبموافقة جميع الأندية على الغاء الدوري، فغن الاتحاد سيوافق على ذلك”.تجدر الإشارة الى أن الدوري الممتاز توقف مرتين هذا الموسم ومن المؤمل استئنافه في الـ25 من شهر اذار الجاري. 

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