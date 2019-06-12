اذهب الى فرعون انه طغى !! اذهب الى عادل مهدي

اذهب الى فرعون انه طغى !! اذهب الى عادل مهدي
آخر تحديث:

بقلم:ابراهيم محمد

بسم الله الرحمن الرحيم فاخذه الله نكال الاّخرة والاولى صدق الله العظيم

يخطأ من يتصور ان هناك فرعون واحد انهم ( فراعين ) اذا صح الجمع وعلى مدى التاريخ واختلاف الازمنة والامكنة .. هم الطغاة انهم الابالسة .. بلا شك ان رئيس الوزراء عادل مهدي واحد من اسوء السيئين الذين جاءوا للسلطة بعد المالكي رض الله عنه .. كل ما انظر اليه يتبادر الى ذهني انه جاء لهدف واحد هو تدمير العراق انتقاما من العراقيين نتيجة عدة امور مرت في حياته جعلته يحقد على العراق وعلى الشعب العراقي .. والا من يتصور ان عراقي مهما كانت درجة خيانته وعندما كان في ايران كان يقول لهم يجب تدمير جيش صدام ونسي انه ليس جيش صدام انه جيش العراق .. اولا يتميز بغباءه وعدم قدرته على ادارة الدولة وخاصة الجانب الاقتصادي منها رغم ان البعض من ازلامه يسمونه الخبير الاقتصادي وهو لايستطيع ان يبيع ولا حتى ( رقي ) اي خبير هذا .. لقد دمر العراق تدميرا .. يتميز بضعفه حتى ان صحيفة لوفيغارو الفرنسية كتبت قبل مدة في احدى مقالاتها ( ان ضعف عادل مهدي بسبب عدم وجود حزب سياسي ورائه جعله يلجأ الى ايران ) احنا معلينا الصحف الفرنسية تقول وتضيف بالمناسبة ( ان مزرعته قرب مدينة سانت اتييان قرب باريس ) يمكن هي نفس الزريبة التي كان يسكنها ايام (الفكر ) مع مستشاره عبد الكريم قبل ( التحرير ) .. عادل مهدي طائفي من النوع الشديد حتى في احد المرات همس لصديق مقرب اليه ( والله سأجعل العراق دولة شيعية تابعة لولاية الفقيه .. ) تصريح خطير … على ان اخطر مافيه هو علاقته وتغطيته للاكراد .. يقول احد السياسيين او الحقيقة كان وزيرا في احدى المرات حصل لي خلاف مع وزير الخارجية هوشيار زيباري واذا بعادل مهدي ينبهني بشدة بعدم ازعاج الاكراد لانهم حلفاءنا ولانريد ان يزعلوا .. ماهذا السر وعلاقنه مع الاكراد البعض يقول ان امه السورية هي من القامشلي وهي كردية .. لكني اظن ان السبب هو ارتباطه بالهرم ولابد من محفل يجمعهم .. كل الظنون واردة لان هناك سر في هذه العلاقة ؟ لكن الغريب هو سكوت بعض الشيعة من الوطنيين على تقديم العراق قربانا على مذبح ( الالهة ) مسعود وجماعته والا اين هي عائدات النفط .. يارئيس الوزراء انت هل تقرأ مانكتب وما يكتبه الاّخرون ؟ لااظن ذلك .. انت لم تستطع ان تكمل كابينتك الوزارية وبقيت اهم الوزارات شاغرة ومضى على الامر مايقارب السنة فماذا انت تنتظر .. هل رايتم رئيس وزراء يتكلم في مؤتمره الاسبوعي ( مااعرف هاي المودة منين جايبها ) ان اسباب الحرائق اما ( كطف سيجارة ) او اعشاب تشتعل .. ؟؟؟ معقولة يارئيس الوزراء النار تشتعل هكذا والله لم نكن نعرف ان الشخاطة تشعل نار كنا نتصور النار تشتعل عن طريق ( الماء ) .. انتم لاتستحون .. اما الوزراء الموجودون فهم دون المستوى من الكفاءة والنظافة نظافة اليد مجموعة تعبانة لانعرف ماذا عملوا للعراق وزير النفط وزير المالية وزير التجارة وزير الخارجية وزير الكهرباء مجموعة من الكذابين اين الكهرباء ياوزير الكهرباء .. كل الذي نعرفه انهم في كل سفرة لرئيس الوزراء هم معه ( وكانهم فيتامين سي ) مؤتمر قمة عربي واسلامي ما علاقة وزير التجارة .. لااحد يعرف معنى لوجوده .. الا اذا ذهب لاكمال صفقات تجارية لشركاته المسجلة بأسم ابنه .. نكتب ونقول له انهم فاسدون .. ودون جدوى .. وزير المالية صفن ( والصفنه له ) وطلع ببستة ندفع رواتب المتقاعدين كل شهر ووفر للدولة مليار دولار حتى يدفعها الى حكومة العصاة في شمال العراق … لقد اّن الاوان ليتحرر العراق التحرير الحقيقي وليأت الشيطان ويحكم العراق بدلا من هؤلاء فقد طغوا .. لكن والله والله سوف يسحلكم الشعب وهذا سيكون قريبا جدا .. ( وصاح من الشعب صوت طليق قوي ابي عميق عريق يقول انا الشعب والمعجزة ).

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *