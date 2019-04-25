اكتشاف جديد..علاوي:المحاصصة وباء العملية السياسية

اكتشاف جديد..علاوي:المحاصصة وباء العملية السياسية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الخميس، من أن المحاصصة أصبحت “وباءً” يهدد وجود الدولة بأكملها.وقال علاوي في تغريدة على صفحته بموقع “تويتر” ، إن “جميع التوافقات التي بنيت على اساس المناصب والمكاسب فشلت وستفشل، بل وحتى المواقف التي تُبنى على ذلك سرعان ما تتبدل”.وأضاف علاوي، أن “المحاصصة اضعفت واجهدت العملية السياسية وهي الوباء الذي يهدد وجود الدولة باكملها”. 

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