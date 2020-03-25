الأعرجي:القوى المعارضة للزرفي سيتغير مواقفها

الأعرجي:القوى المعارضة للزرفي سيتغير مواقفها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف السياسي العراقي بهاء الأعرجي، الأربعاء (25 آذار 2020)، عن تغيير قال إنه طرأ على مواقف رؤساء الكتل المعارضة لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة.وقال الأعرجي، عبر حسابه في تويتر، إن “تأييد كثير من النواب التابعين لكتلٍ سبق أن اعترضت على تكليف الزُرفي، سيُغيّر من موقف رؤساء هذه الكتل المعترضة تجاه المُكلّف”.وأوضح، أن “هذا ما كان واضحاً خلال اللقاءات التي لم يُعلن عنها والتي جرت خلال اليومين الماضيين”.وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف قد أعلن، في وقت سابق، عن عزمه إجراء حوارات وتفاهمات مع الكتل التي تعترض على تكليفه، وفي غالبيتها كتل شيعية في البرلمان.وكشفت النائبة عن ائتلاف “النصر”، ندى شاكر جودت، أمس الثلاثاء (24 آذار 2020)، عن وجود حوارات ايجابية بين رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، وقادة الكتل السياسية الشيعية، لحسم ملف الكابينة الوزارية الجديدة.وقالت جودت في حديث صحفي، إن “رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، يجري حوارات وتحركات كثيفة مع قادة الكتل السياسية الشيعية، بما فيها تحالف الفتح، الذي يتزعمه هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي”.وأضافت، أن “حوارات رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي مستمرة، وخلال فترة سيكون هناك موقفاً داعماً له من قادة الكتل السياسية الشيعية”.وتوقعت جودت “أن “يتمكن الزرفي من الحصول على الأغلبية البرلمانية، للتصويت على منح كابينته الوزارية الثقة في البرلمان العراقي، قبل انتهاء المهلة الدستورية”.

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