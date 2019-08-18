الأعرجي:خامئني من رشح عبد المهدي لرئاسة الوزراء

الأعرجي:خامئني من رشح عبد المهدي لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف  نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، الأحد، إن جهة دينية عليا هي من رشحت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتولي المنصب.وقال الاعرجي في حديث صحفي: “لقد ساهمت الكتل السياسيّة باختيار رئيس الوزراء بعد أن رُشِّح من جهةٍ دينيةٍ عليا وتحديدا علي خامئني وبدعم من نجل السيستاني محمد رضا صاحب القرار الأول في العراق، وهو خيارٌ جيد، وعليه فإنّ نجاحه يعتمد على تعاون هذه الكتل معه في تنفيذ برنامجه الحكومي والعكس صحيحٌ أيضاً”.وأضاف، أن “أيّ محاولة لسحب الثقة منه تعني فشل هذه الكتل في اختيارها أو عدم نجاحها في الحصول على مغانمها”.وأكد الأعرجي أن إيران لن تسمح بإقالة عبد المهدي حتى ولو فشل في إدارة حكومته .وأضاف الأعرجي أن تعيين برهم صالح وعبد المهدي ومحمد الحلبوسي جاء بأمر إيراني وبسلة واحدة.

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