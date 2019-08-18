الأعرجي:خامئني من رشح عبد المهدي لرئاسة الوزراء

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السودانيون يعبرون نحو الدولة المدنية بتوقيع اتفاق المرحلة الانتقالية
رويترز:”قنوات اتصال سرية” بين واشنطن وطهران لتعزيز التعاون بينهما في أفغانستان
البنتاغون:الاتفاق مع تركيا حول إقامة منطقة آمنة في سوريا سينفذ تدريجيا
أبو الغيط:انتزاع القدس من الضمير العربي والإسلامي هو أمر مستحيل
أوغلو:تركيا عازمة على تطهير منطقة شرق الفرات السوري
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الأسبوع المقبل ..العراق يزود الأردن بعشرة الآف برميل يومياً من نفط خام كركوك
بقرار إيراني تحويل منافذ غير رسمية في محافظة حلبجة إلى دولية !!
ظريف:العراق شريكنا التجاري الكبير
المالية النيابية:سعر برميل النفط في موازنة 2020 يساوي 56 دولار!
حزب بارزاني يسأل الحكومة :أين تذهب إيرادات العتبات المقدسة ؟!
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بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
صفقة..تقاسم العراق بين أمريكا وإيران ومنح إسرائيل مناطق نفوذ آمنة في سوريا
بين التهديد والحوار..واشنطن وطهران والشروط المتبادلة
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN