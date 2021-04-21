الأعرجي:نواب العراق ضد العدالة ومع الفاسدين

الأعرجي:نواب العراق ضد العدالة ومع الفاسدين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق السياسي العراقي، نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الأعرجي، اليوم الأربعاء، على اخفاق مجلس النواب في عقد جلسته يوم أمس.وقال الأعرجي في تغريدة له:، ان “عدم إكمال النصاب القانونيّ لجلسة مجلس النواب هو للتهرب من تحقيق العدالة برفع الحصانة عن بعض النواب المطلوبين للقضاء”.وأضاف:، “يا تُرى، نحنُ أمام أيّ مجلسٍ عندما لا يتعاون مع القضاء لتحقيق العدالة؟!”.

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