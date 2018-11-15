الأمن النيابية:إعادة تفعيل الخدمة الإلزامية

الأمن النيابية:إعادة تفعيل الخدمة الإلزامية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي، اليوم الخميس، ان لجنته تعتزم إعادة تفعيل الخدمة الالزامية، مبينا ان راتب الجندي الجديد سيصل لـ500 الف دينار.وقال الأسديفي حديث صحفي له اليوم، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تنوي إعادة تشريع قانون الخدمة الالزامية”، مبينا ان “تفعيل الخدمة يحتاج لعمل من السلطة التنفيذية ووزارة الدفاع”.واضاف “اننا نسعى وبالتعاون مع الحكومة ووزارة الدفاع بتهيئة البنى التحتية ومعسكرات التدريب والايواء للمُجندّين إلزاميا”.وأكد “لقد وضعنا ضمن اولويات لجنتنا المضي اعداد مسودة مقترح القانون لعرضه للقراءة الاولى والثانية والمضي بالتصويت عليه”.وأشار الى ان “راتب الجندي الجديد ضمن قانون الخدمة الالزامية سيكون اما 400 أو 500 الف دينار شهريا تضاف اليها الزوجية ومخصصات الخطورة”.

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